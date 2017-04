ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!

75 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿರುವ 45 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಹೈ-ರೆಸೊಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಾಗಿದ್ದು ವಾಹನಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಷ್ಟು ಸಶಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 24, 2017, 13:33 [IST]

English summary

75 high definition cameras installed in Mangaluru to control traffic. Those who violet the traffic rules will be monitored easily now with the help of these cameras.