ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 6ರ ಪೋರಿ ಶ್ರೀಯಾನಾ ಕಮಾಲ್..!

ಈಕೆಗಿನ್ನೂ ಆರು ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಅದಾಗಲೇ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಯನಾ ಮಲ್ಯ.

English summary

Under 7 state level Chess Championship – 2017 title won by Shriyana Mallya from Mangaluru. She is just 6 year old and holds the full control on chess board.