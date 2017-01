ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೊಲೆ: ಆರು ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಧನ

ಜನವರಿ 18 ರಂದು (ಬುಧವಾರ)ಧರ್ಮಾಡಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂ.ಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಆರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 10:41 [IST]

English summary

Six CPM activists have been arrested for the murder of a BJP worker in Kerala's northern district of Kannur. 52-year-old Santosh died in hospital after he was hacked brutally, allegedly by CPM activists while he was alone at his home.