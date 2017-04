ಇದು 56 ವಿದೇಶಿಯರ ಮಲಬಾರ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲೆಂಜ್

24 ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ 56 ವಿದೇಶಿಯರು 'ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲೇಂಜ್ ಮಲಬಾರ್ ರ್ಯಾಂಪೇಜ್ -2017’ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಹಸಿ ವಿದೇಶಿಯರ ತಂಡವು ತಿರುವಂತಪುರದಿಂದ ಆಟೋ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

‘Auto Rickshaw Challenge Malabar Rampage -2017’ rally team was welcomed in the city at the Government School ground- Bikkaranakatte by the Round Table India (RTI) members here in Mangaluru.