ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಬೆಂದೂರ್ ವೆಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೊಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮಿನಲ್ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A hotel employee committed suicide by jumping from the sixth floor of the hotel he was working at Bendurwell here in Mangaluru on April 26.