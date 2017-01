ಮಂಗಳೂರು: ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡಿ ಸೋಜ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Two police officers Valentine D'Souza and Uday Nayak from Mangaluru have been chosen for the prestigious police medal meritorious service to be awarded on Republic Day in Bengaluru.