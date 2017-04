ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ 3ಡಿ 8ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾರಾಲಯ!

ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ 3ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಾರಾಲಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳದ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 17, 2017, 19:07 [IST]

English summary

The government has decided to construct a 3D Planetarium at Pilikula Nisargadhama. despite increasing costs, has almost reached its completion and will be due to open by October this year, informed MLA JR Lobo in a press meet held his office on Monday, April 17.