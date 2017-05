ಮಂಗಳೂರು: 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು

ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಆಲದ ಮರದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

100 years old Banyan tree is cutting down due to concrete road concentration at Yekkur in mangaluru. The residents of Yekkur are not happy for what the City Corporation have done. They say thet there was no necessary for the banyan tree to be axed.