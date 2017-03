ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವು

ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಭರತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 14:53 [IST]

English summary

B Prasad- A 22 year young man dies after fell from upstairs at KM Doddi, Mandya district.