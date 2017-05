ಮಂಡ್ಯ: ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಗಳ ಸಾವು

ಆನಂದ್(26) ಮತ್ತು ಬೋರಯ್ಯ(75) ಮೃತಪಟ್ಟ ಖೈದಿಗಳು. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ಎಚ್.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕು ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಫೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Two undertrial prisoners died in Mandya Sub Prison. Anand and Borayya died in the hospital after admitted due to illness.