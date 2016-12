ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದುಕನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಹದಿನೇಳರ ಪೋರರು

ಗಾಂಜಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೇಬಲ್ ಕುಮಾರ್ ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಹದಿನೇಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಪೋರರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

Written by: ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Two arrested in JDS party worker cable Kumar murder case in Malavalli, Mandya District.