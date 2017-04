ಮಂಡ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರು. ನಾಪತ್ತೆ!

ಅಧೀನ ಶಾಖೆಯೊಂದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rs. 15 lakhs has been robbed in Ashok Nagar Syndicate bank of Mandya city on April 24, 2017. Police has came to the bank, closed all the doors and detained everyone who are inside the bank for enquiry.