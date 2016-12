ಜನವರಿ 4ರ ವರೆಗೆ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ್ ಗೆ ಜೈಲುವಾಸ

ಕಾರು ಚಾಲಕ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ : ಅಮಾನತಾಗಿರುವ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್. ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 4,2017ರ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:08 [IST]

English summary

Driver Ramesh Suicice Case: JMFC court in Maddur, Mandya today sent KAS officer Bheema Naik and driver Mohammad to Judicial Custody till Jan 4.