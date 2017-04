ಮೇಲುಕೋಟೆ ಬಳಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಕ್ಷೇತ್ರದ 41 ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀಯತಿರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 15:17 [IST]

English summary

The statue of great Hindu Philosopher Ramanujacharya is inaugurated on April 25, 2017 in Thodanooru near historical and pilgrimage place Melukote of Mandya District.