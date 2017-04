ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ತವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ನಾಪತ್ತೆ

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಬಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A pregnant woman who has returned to her native from husband's home for delivery went missing in Mattikere village of K.R. Pete Taluk on April 25th, 2017.