ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನರು

ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅತಂಕಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Minor earthquake in few areas of Mandya and Ramanagar districts of Karnataka creates tension among the people.