ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸಹಸ್ರಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 1, 2017, 10:19 [IST]

English summary

Melukote maha rathotsavam witnessed by thousands of devotees on Sunday. Ramanujacharya 1000 years of birth anniversary also celebrated.