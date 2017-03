ಮೋದಿ ಪತ್ರದಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ

ಬಿಬಿ ಸಾರಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಲ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಲ ಸಿಗಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೀಗ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

BB Sara of Mandya wrote a letter to prime minister Narendra Modi after bank refused to give educational loan to her. She received a letter from prime ministers office and problem has been solved. Now she got a loan from Vijaya Bank with the help of PM letter.