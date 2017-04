100 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರು

ಗೋದಾಮೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka: Mandya Police with help of a NGO rescue from godown about 100 cattle kept illegally, allegedly meant for slaughter.FIR registered pic.twitter.com/ls2FRuQ7tW

With the help of a NGO Mandya Police rescued 100 cattle, which kept illegally in a godown, allegedly meant for slaughter. An FIR registered regarding the case.