ಲಕ್ಷಾಂತರ ರುಪಾಯಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಗ್ರಹ ಯಾವ ದೇಗುಲದಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 17:58 [IST]

English summary

Mandya police arrested 8 people, who were trying to sell lakhs of rupees worth of Srikrisha statue.