ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ ರೇವಣ್ಣ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಚಿ ಸಚಿವ ದಿ. ಎಸ್.ನಂಜಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

Ahead of the 2018 Karnataka Assembly Elections, JDS leader Prajwal Revanna, son of former minister HD Revanna visited late S Nanjappa’s house in KR Nagar, Mandya.