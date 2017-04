ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಕೋರರು ಅಂದರ್

ಮದ್ದೂರಿನ ಟಿಬಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ನೈದಿಲೆ ಮಹಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು, ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

English summary

5 people arrested in Maddur talluk of Mandya, who involved in IPL betting racket. Arrested persons are from Bengaluru, who allegedly stay in local lodges and running betting racket.