ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷಣ್ಣ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಂಬರೀಷ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ, ನಾನು ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 15:32 [IST]

English summary

I will not quit Congress, says former minister-actor Ambareesh in Mandya.