ಮದ್ದೂರು ಬಳಿ ಹೂತ ಶವ ತೆಗೆದು ಸುಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಓದಿ

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 19:00 [IST]

English summary

xhuming deceased body and cremated once again in Malagaranahalli, Maddur taluk, Mandya district. Because of superstitious belief, If dead peson's body cremated, rain will come.