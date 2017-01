ಬರದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದಾಗಿ ದನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದನಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ.

Written by: ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Severe drought has been affected to Shri Nandi Basaveshwara Annual Cattle fair Maddur, Mandy