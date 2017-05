ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಬಳಿ ವಿವಾಹಿತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು!

ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರ್(38) ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ(30) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.

English summary

A pair of couple got suicide in Sarangi village in Mandya. Shekhar and Soumya, who got suicide were left home few days back to get marriede. After the marriage they hesitate to come to village and hanged together.