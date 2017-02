ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ: ಒಬ್ಬನ ಹತ್ಯೆ

ಒಂದೇ ಕೋಮಿನ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆದು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 8:46 [IST]

English summary

Communal revenge leads to murder in Pandavapura, Madya district. Lukman murdered by Suhail and others. Accused arrested by police.