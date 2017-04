ನಮ್ಮಪ್ಪನಾಣೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Story first published: Friday, April 21, 2017, 7:38 [IST]

English summary

BJP is targeting 150 seats in Karnataka, but it will not even come in to power, said by CM Siddaramaiah in Mandya. BJP said by election is indicator of next assembly election. If it is so, Congress will win, He added.