ನಾಗಮಂಗಲದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಎಟಿಎಂ ಪತ್ತೆ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊದಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

ATM found in Nagamangala lake, Mandya district. Police suspecting that, It had thrown to lake a few days ago, after looting money from ATM. Further information gathering from police.