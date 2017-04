ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ: ಪುನೀತರಾದ ಭಕ್ತರು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Thousands of devotees witnessed annual Vairamudi Utsav in Cheluvanarayana Swamy Temple at Melukote, Mandya district, Yesterday(April 5th).