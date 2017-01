ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೊಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮುಕ್ತಪತ್ರ

ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕುಳಿತು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನತೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:11 [IST]

English summary

Everyone knows what is happening in Karnataka BJP. Fight between BS Yeddyurappa and KS Eshwarappa has left the common workers utterly disappointed. Top leaders should know that workers are the strength of the party. Manjunath, a BJP worker has written an open letter to BJP leaders.