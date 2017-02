ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಾಲಿ

ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಇದೀಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸರದಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 3, 2017, 15:05 [IST]

English summary

Day after the resignation of SM Krishan follower and Mandya Congress President Ravindra Shreekantayya, 13 of his fans quit the party on Friday.