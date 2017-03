ಪ್ರೀತಿ ನಿರಾಕರಣೆ: 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಾಲಕಿಯ ನೂಕಿದ ಬಾಲಕ

ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಶಾಲೆಯ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿರುವ ಅಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A 7th standerd girl rejected love proposal of a boy, and the boy, who is studying in 9th standerd attempted to kill her. The incident took place in Kommerahalli, Mandya district. Mandya rural Police has been registerd complaint.