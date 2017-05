ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿನ ಆಟಗಾರರು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿಯವರಾದ ಐತಿಚಂಡ ಪೂವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಟಿ.ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‍ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್‍ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Aithichanda Poovaiah and T.T.Avinash two men from Madikeri have selected to National floorball taem.