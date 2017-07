ನಿಸರ್ಗ ಜೇಸಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಸಜ್ಜು!

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

J.C.I. Ponnampete nature unit is organising a sludge mud game in Madikeri's Bittangala region. The Sport event will be taken place on 30th July.