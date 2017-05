ಮಡಿಕೇರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸರಸ: ಬಂಧನ

ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸರಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿವಾಹಿತ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಘಟನೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

An auto driver has detained by Madikeri police in connection with sexual harassment to minor girl.