'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಕಾಣದ ಸಂಪಾಜೆ ನಾಡ ಕಚೇರಿ & ಕರಾವಳಿಯ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಜೆಯ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

‘Sampaje Nada Office’ which belongs to Madikeri talluk of Kodagu district facing several infrastructural problems. And in a separate incident a talk fight brokeput in udupi city corporation meeting today.