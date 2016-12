ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಐಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುರಾನ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.ಇದೀಗ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ

Written by: ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 8:26 [IST]

English summary

Accused who threw petrol bomb on car arrested in Somavarapete, Kodagu district.