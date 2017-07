ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಜರಗಿದ ಪೊಲಿಂಕಾನ ಉತ್ಸವ

Madikeri

ಬಿಎಂ ಲವಕುಮಾರ್

English summary

People of Kodagu celebrates Polinkana festival with tradition in Bhagamandala Bhagandeshwara temple, Kodagu on the occasion of Deevige Karkataka Amavasya or Bhimana Amavasya.