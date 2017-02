ಕೊಡಗು: ಜಿ.ಪಂ.ಗೆ 18 ಕೋಟಿಯ ಹೊಸ ಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣ!

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂರಂತಸ್ತಿನ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.

Story first published: Friday, February 3, 2017, 12:23 [IST]

New Kodagu district punchayat building is under construction. Government is spending Rs. 18.25 crore for this new building which will cater all the government departments.