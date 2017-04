ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಿಂದ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ

ಕೊಡಗಿನ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆಎಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 16:19 [IST]

English summary

Kodava family hockey tournment starts from April 17th at Napoklu, Kodagu district. KS Thimmayya stadium is completely ready for Hockey game.