ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡಗು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕೊತ್ತೋಳಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ, ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಜನನಾಯಕ.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 13:58 [IST]

English summary

Kodagu Pragathipara Sanghatane's president Kottoli Appayya commited suicide on March 8, 2017. Recently revenue department officials evacuated his house on the basis of encroachment allegations against him. It motivated him to commit suicide, reports said.