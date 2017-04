ಮಾಲಂಬಿ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ!

ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಲಂಬಿ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಾಗಿದೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Shanivara sante devotees went to Male Malleshwara temple with bare foot and prayer for good rain in Kodagu.