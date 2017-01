ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪತ್ತೆ!

ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಶಿಲಾಶಾಸನವೊಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆಯ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಸ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ ಇದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ

Story first published: Monday, January 9, 2017, 16:43 [IST]

Incriptions found in Balugodu near Virajpet, Kodagu district. It is believed to be inscriptions belongs to Shathavahana's ruling period.