ಕೊಡಗಿನ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ಅಕ್ರಮಕ್ಕಿಲ್ಲವೆ ತಡೆ?

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಕೊಡೆಯಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 9:29 [IST]

English summary

Illegal home stays in Madikeri district have become a headache to the district administration. To control unregistered home stays, district administration took so many decisions, but unfortunately those decisions have not fulfilled yet!