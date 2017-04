ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಧರೆಗುರುಳಿದ ಮರ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವಂಥ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಮರ ಬಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಮ್ದು- ಮುಂದು ನೋಡುವಂತಾಗಿತ್ತು.

Written by: ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 16:35 [IST]

English summary

Heavy rainfall in Kodagu district. Slow traffic movement due to trees fell on road.