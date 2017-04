ಆದಿವಾಸಿ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಟ್ಟಹಾಸ?!

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ದಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿವಾಸಿ ಗುಡಿಸಿಲ ಮೇಲೆ ಗುಂದಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದು, ನಕ್ಸಲ್ ಕೃತ್ಯವಿರಭುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Firing on tribal hut in Diddalli village, Virajapete taluk, Kodagu district creates tension among the tribal people. Police has suspected it as a naxal attack. Police voluntarily registerd complaint.