ಏ.15, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆ

ಗಣಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ವರದಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸಹೋದರ ಮಾಚಯ್ಯ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಉನ್ನತ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 0:39 [IST]

English summary

DYSP Ganpati’s brother set to lodge a private complaint in court regarding his brother’s death. Court taken plea for hearing and decided to here the case on April 15.