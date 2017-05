ದಿಡ್ಡಳ್ಳಿಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 184, ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ 327 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ 116 ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲ.

English summary

Rehabilitation of tribal families evicted from Devamachi Reserve Forest range in Diddalli of Kodagu district has reached the logical end. The process of rehabilitation has begun by identifying and allocating sites in Basavanahalli and Byadagotta villages.