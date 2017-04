ದಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ:ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ದಿಡ್ಡಳ್ಳಿಯ ಆದಿವಾಸಿ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಪೂಣಚ್ಚ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಕ್ಸಲ್ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 10:59 [IST]

English summary

Owner of a Coffee farm, Poonachcha has arrested by police in his relation with attack on Diddalli tribals' hut. The incident took place on 10th April, Monday, at Diddalli village, Virajpet taluk, Madikeri district. Police was suspeted it as a naxal attack.